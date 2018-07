Ernesto Sevilla: "Soy una persona tontísima, no me gusta nada"

A ERNESTO SEVILLA NO LE GUSTA NADA

Ernesto Sevilla sube por primera vez en esta temporada a las tablas de 'El Club de la Comedia'. Esta vez llega para que todos conozcamos las cosas que no le gustan en su vida: “Lo único que me gusta de la comida es el postre. Y me fastidia mucho cuando estamos en un restaurante y mi madre dice: 'Yo postre no voy a querer', y cuando traen el mío ella pide una cuchara. Que una vez ya me planté y le dije: '¡No vas a comer! Pide tú el tuyo. Me diste la vida pero no te flipes'. Me pillé un cabreo… Casi me jode el día de la madre".