Dani Rovira ha hablado en su monólogo sobre sus proyectos personales y es que ha montado un 'zoilógico'. "Hemos montado un negocio en Villanueva del Trabuco, es un zoo de animales extraños, por eso lo hemos llamado zoilógico".

"Tenemos un pescado enorme, es muy grande y siempre está estorbando, es un mero obstáculo", ha asegurado el cómico, que ha recitado otras especies: "Tenemos un delfín al principio. Un flamenco heavy. Un cerdito vietnamita que sabe leer..."

"Tenemos una cucaracha que si tiene, porque no le faltan, las dos patitas de atrás. Tenemos una ballena modelo. Tenemos un canguro pederasta. Una piraña mellada. Tenemos una cebra que no pasa. Un camello que sí..." No te pierdas el monólogo.