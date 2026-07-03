Cuando Paco León se acordó de Franco en su monólogo sobre los blanqueamientos de ano: "Fue un pionero"

Paco León protagonizó este monólogo en este vídeo de El Club de la Comedia sobre los blanqueamientos anales, "la última moda de Miami que llega a Madrid": "¿Qué tipo de persona se blanquea el ano?".

Paco León llega a El Club de la Comedia entre gritos de "guapo". "Bueno, atractivo, diría yo", afirma el actor, que destaca que su belleza es natural. Y es que ahora "con la cirugía estética es todo tan desconcertante: "Hay un tipo de tía, para mí que son todas iguales, rubias teñidas, con la boca hinchada tipo rape y las botas hasta los sobacos, que de edad, dices, ¡le echo entre 20 y 60 años'".

Sin embargo, esto es una "tontería" si se compara con lo último de lo que se ha enterado Paco León: "Ahora, la última moda que viene de Miami es el blanqueamiento de ano, por lo visto es una despigmentación del ano, porque se ve que con la edad se oscurece, y en Miami se lo hace todo el mundo": "Pero, ¿qué tipo de persona se blanquea el ano?, porque para que eso te cunda tienes que tener el ano muy visitado".

Además, el actor confiesa que ahora ya entiende el gripo de "Franco tiene el culo blanco". Y es que el dictador "fue un pionero" en el blanqueamiento anal. Puedes ver su monólogo al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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