Alexandra Jiménez: "Yo todas las mañanas beso el suelo por la bendición de no tener que ir en metro"

LOS FAMOSOS Y ALGUNOS DE LOS MITOS

La presentadora de 'El Club de la Comedia' habla sobre lo difícil y duro que es ser famoso. Contradice a los que dicen que su vida ha cambiado porque no pueden ir en metro, se pasan la vida en hoteles o no tienen tiempo para la familia. Todo eso, para ella, no son para nada problemas, al revés, el problema es tener que ir en metro, ver a la familia casi a diario o tener que hacer la cama todas las mañanas.