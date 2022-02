Jalis de la Serna se desplaza con Sergio hasta El Escorial donde se reúnen con María Teresa, la heredera de 37 años del caso que están investigando. Este caso lo quieren tratar de forma delicada ya que la heredera no conocía a su padre: "No llegué a conocerle, se separaron cuando yo tenía dos años. No tengo recuerdos. Hay momentos en los que tienes la esperanza de encontrarle, hablarle, preguntarle por qué...".

Juan, el causante de la herencia y padre de María Teresa, murió en una explosión de gas en su casa dejando en herencia el mismo piso, valorado en 180.000 euros, depósitos bancarios, posibles seguros de vida... "Mi madre me contó que mi padre era una persona problemática, que lo único que hacía era fumar y beber y, a nivel personal, la relación con él era muy mala", explica María Teresa a Jalis de la Serna.

Antes de firmar los papeles de la herencia, la heredera cuenta en este vídeo duros episodios que vivió con él cuando tan solo tenía meses de vida: "Me ataba a la cuna".

* El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.