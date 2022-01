Jalis de la Serna y Pablo celebran cenando el acuerdo al que han llegado con el heredero de su nuevo caso: Juan Ignacio. Al haber conseguido al fin dar con su casa y firmar la herencia que recibirá de su tía Mercedes, fallecida hace seis años, no había mayor tranquilidad para cenar cerca del mar.

La sorpresa es la llamada inesperada que recibe Pablo por parte del heredero: "Con los nervios no te he dicho que tengo una hermana en Alemania". Un "detallito", como dice Jalis de la Serna, que hace que cambien los planes ya que la herencia de su tía Mercedes no irá de forma íntegra para él, sino 50% para cada uno de ellos.

Así reaccionan los Cazaherederos a la llamada en este vídeo.