El suceso 'paranormal' que hizo que Pablo Alborán perdiera el miedo a volar: "La piloto me dijo que era bruja"

Pablo Alborán desvela a Marc Giró que ya no tiene miedo a volar después de que la comandante de su vuelo le dijera que también era bruja y que los que volaban con ella perdían el miedo: "Natalia, gracias, me has salvado la vida".

Marc Giró pregunta a Pablo Alborán en el plató de Cara al Show por su gira por Latinoamérica. "Te has pegado una paliza increíble", destaca el presentador a Alborán, que explica que le ha ido todo muy bien. Incluso, el cantante desvela que se le ha ido el miedo a las turbulencias. "¡Ya no tengo miedo a volar!", afirma el malagueño, que explica que pasaba tanto miedo volando que ideó un truco: "Mi truco contra las turbulencias es que si me movía más que las turbulencias, ellas desaparecían". Aunque Alborán afirma que eso, más o menos, le "funcionaba", hasta que no viajó con una comandante llamada Natalia, el miedo no se le fue por completo.

"En uno de los viajes me toca un avión con una tripulación maravillosa de Iberia y antes de despegar me dicen que hay una comandante que quiere conocerme y justo la noche anterior había soñado que era una comandante la que iba a pilotar el avión", explica el cantante a Marc Giró. Después de conocer a Natalia y charlar un rato con ella, Alborán explica que se despidió de ella ante los nervios del despegue: "Le dije, 'mira, me voy a ir ya porque esto va a empezar a despegar y tengo un poco de miedo a volar'".

Sin duda, lo que el cantante malagueño no se esperaba era la respuesta de la piloto: "Me dice, 'no te preocupes, yo soy bruja y todo el que sube en mi avión no tiene nunca más miedo a volar". "Era bruja y pilota", destaca, por su parte, alucinado Marc Giró al cantante, que detalla: "Ella me dijo que lo que yo no sabía es que le había dicho al otro comandante que ella tenía la sensación de que iba a subirse al avion alguien conocido y que iba a ser yo".

"Me metí en el asiento y, de repente, yo llegué a Madrid, y eso se movió como si fuera un garbanzo en la boca de un mellao", recuerda el artista, que, sin embargo, confiesa que cuando llegó a Madrid, se dio cuenta de que ya no tenía más miedo a volar: "Los siguientes vuelos, que me tocó un huracán, una tormenta eléctrica... pues no tuve miedo". "¡Esto es un milagro!", destaca Marc Giró en el plató, donde Pablo Alborán manda un cariñoso mensaje a la comandante "bruja": "Natalia, gracias, me has salvado la vida".

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