Maxi Iglesias y el "golpetazo" que le dieron al tocar a la reina Letizia: "Gracias a la reina ahora tengo las manos quietecitas"

Maxi Iglesias cuenta cómo desde que se hizo una foto con la reina Letizia y un 'guardaespaldas' le dio un manotazo por haberle tocado la espalda, cuando se hace fotos pone "la mano pero no llega a tocar": "Voy a parecer tonto".

Maxi Iglesias presenta en el plató de Cara al Show 'Todo lo que nunca fuimos', su nueva película basada en un best seller de Alice Kellen. Sin embargo, el actor confiesa que ha estado de los 30 a los 34 años con dudas sobre su "capacidad" de dedicarse a la actuación por lo que ha estado "aprendiendo a hacer otras cosas".

"Como actor nunca sabes lo que puede pasar", confiesa Maxi Iglesias a Marc Giró, al que le explica que se ha "dedicado a otras cosas por si acaso" no le "llamaban como actor". Entre otras cosas, se ha dedicado a aprender a pilotar aviones y a escribir su primer libro: 'Horizonte artificial'. "Maté dos pájaros de un tiro, aproveché que siempre me ha gustado la aviación con que quería escribir un libro", explica el actor en el plató, donde muestra su sorpresa ante la gran acogida que ha tenido su novela, que ya lleva varias ediciones: "No escribí el libro pensando en que fuera un éxito, sino en hacer algo que yo quería".

"Firmé en muchas ciudades y tuve un intercambio que no tienes como actor", explica Max Iglesias sobre el feedback que ha recibido del público sobre el libro, el cual confiesa que escribió "pensando en película". De la que dice, que, de momento, no se ve preparado para dirigir.

"¿Has estado en la Feria del libro de Madrid?", pregunta Marc Giró al actor, que explica que este año no porque "estaba de rodaje": "Me hubiera encantado porque el año pasado fue una barbaridad". Además, Iglesias destaca que este año, sin embargo, ha estado en Sant Jordi: "Me encantó". "La que va mucho es la reina d España, Letizia Ortiz", destaca Marc Giró, que aprovecha para mostrar una imagen de Maxi Iglesias con la monarca y preguntarle sobre ese encuentro.

"Nos hicieron esa foto y tenía la costumbre de poner una mano ligeramente al posar, porque sin darme cuenta tienes el gesto automático", explica Iglesias, que cuenta cómo después de poner su mano en la espalda de la reina notó "que alguien" le dio "en la mano".

"Era una posición a mitad de la espalda", detalla el actor, que explica cómo notó "el golpetazo": "Era una persona que iba detrás y, desde entonces, cuando me hago fotos con la gente voy a parecer tonto porque pongo la mano, pero no llega a tocar". "He visto que Keanu Revees también lo hace", destaca Iglesias, que bromea: "Gracias a la reina tengo las manos quietecitas".