Marc Giró, sobre su visita a El Celler de Can Roca: "Pasaron muchas cosas que no voy a contar porque es muy temprano ahora"

Marc Giró es uno de los afortunados que ha tenido la oportunidad de comer en El Celler de Can Roca de los hermanos Roca. En Cara al Show cuenta -lo que puede contar- de su visita a este restaurante cumbre de la gastronomía mundial.

Alberto Chicote visitó hace poco El Celler de Can Roca, pero no le dejaron entrar en la cocina, según desvela Jordi Roca en Cara al Show. Los hermanos Roca visitan el programa de laSexta para celebrar el 40 aniversario de su restaurante que pasó de ser "el más cutre de España según un crítico" a estar entre los mejores del mundo.

No en vano, tiene tres estrella Michelin, la mayor distinción que se puede obtener en este sentido. Por ello, no es de extrañar que sea tan difícil encontrar mesa. "Llevamos 13 años llenos a 11 meses vista", cuenta Josep.

El restaurante abre sus reservas con una antelación considerable y la demanda es tal que las mesas se agotan en apenas dos o tres minutos. "El 1 de diciembre abriremos reserva para noviembre de 2027", anuncia, para después reconocer que se sienten privilegiados por la respuesta del público.

Marc Giró no puede evitar ponerse en la piel de quienes consiguen reservar y después tienen que aguardar once meses para sentarse a la mesa. "Es que te puedes haber muerto o separado", bromea. Josep incorpora otra posibilidad: "O parido".

Y esto fue algo que pasó en realidad. Joan recuerda el caso de una pareja que había reservado para dos personas y que, cuando llegó al restaurante, ya eran tres. Y eso por no hablar de los que se divorcian y meten en el juicio, además de la propiedad de la casa y la custodia de los niños, la reserva a El Celler de Can Roca.

Marc es uno de los afortunados que ha podido disfrutar de este restaurante. Recuerda aquella experiencia como "uno de los días más felices" de su vida y relata la emoción de haber podido cenar allí. Pero se niega a desvelar más datos: "Pasaron muchas cosas que no voy a contar porque es muy temprano ahora". Al parecer, la noche se alargó más de lo esperado.

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