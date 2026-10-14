"Cuando reservamos éramos dos, pero ahora somos tres": las anécdotas de los hermanos Roca por las listas de espera en El Celler de Can Roca

Los hermanos Roca reconocen en Cara al Show que las listas de espera para conseguir una mesa en El Celler de Can Roca son eternas y cuentan algunas de las anécdotas más divertidas que les han ocurrido en el restaurante por esta causa.

El Celler de Can Roca es uno de los mejores restaurantes del mundo y puede presumir de tener tres estrellas Michelin. Por ello, no es de extrañar que sea uno de los más solicitados por aquellos a quienes les gusta el buen comer. Sus largas listas de espera para hacer una reserva son legendarias y, entre risas, admiten en Cara al Show con Marc Giró que quizá es más fácil conseguir una entrada para los conciertos de Oasis en Barcelona.

"Llevamos 13 años llenos a 11 meses vista", detalla Josep Roca. "El 1 de diciembre abriremos reserva para noviembre de 2027", añade. Los hermanos Roca se sienten "privilegiados" por ello. Las reservan se completan en apenas dos o tres minutos. "Es algo que nos hace sentir muy agradecidos", comenta.

Marc no puede evitar pensar en la situación de estas personas que han conseguido mesa en El Celler pero van a tener que esperar durante 11 meses para poder sentarse en ella. "Es que te puedes haber muerto o separado", bromea. "O parido", apunta Josep. Y eso es algo que les ha ocurrido.

Una pareja joven consiguió una mesa e hizo una reserva para dos. Sin embargo, cuando llegaron allí, eran dos... y uno más. "Vinieron con un cochecito", cuenta Joan.

También hay parejas que se separan o divorcian y que tienen que decidir cuál de los dos se queda con la reserva de El Celler de Can Roca. "Quédate la casa, el coche, la custodia de los hijos, pero la reserva me la quedo yo", bromea Marc, que aprovecha para contar una de sus anécdotas cenando en este restaurante. "Fue uno de los días más felices de mi vida", reconoce, para después relatar lo que ocurrió en aquellas horas.

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