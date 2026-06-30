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Monólogo de Marc Giró

Marc Giró presenta a "Pluri", la niña de la España plurinacional: "¡La primera niña española!"

El presentador de Cara al Show tira de ironía para imaginar cómo sería la "niña española" perfecta en una España donde todas las culturas y lenguas convivieran sin fronteras. Conoce en este vídeo a "Pluri".

Marc Giró presenta a "Pluri", la niña de la España plurinacional: "¡La primera niña española!"

"¡Tenemos aquí a la nueva niña española, la primera niña española!", exclama Marc Giró antes de presentar a "Pluri", un personaje cuyo nombre hace referencia a la España plurinacional. En clave de humor, explica que en su tiempo libre le gusta jugar a la "pelota vasca, bailar jotas en la Feria de Abril y sevillanas en San Isidro". En el colegio, su asignatura favorita es Música, donde está aprendiendo a tocar "fandangos con la gaita".

La sátira continúa también en el terreno gastronómico. Según Giró, el plato favorito de "Pluri" es el "gazpacho con pulpo á feira", pero también las "croquetas de fabada asturiana con cecina de León y mojo picón". Con este personaje, el presentador ironiza sobre el concepto de una España plurinacional llevada al extremo que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

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