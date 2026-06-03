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Sus viajes en tren

Mamen Mendizábal, a la gente que no respeta el vagón del silencio: "He llegado a dejar post-its quejándome"

"Siempre voy en el vagón del silencio y, si no hay sitio, prefiero no viajar a Barcelona", señala entre risas la periodista, reconociendo que hasta ha intervenido en más de una ocasión para llamar la atención a otros pasajeros.

Mamen Mendizábal, a la gente que no respeta el vagón del silencio: "He llegado a dejar post-its quejándome"

La periodista Mamen Mendizábal se convierte en protagonista inesperada de su propia dinámica del programa 'Anatomía de...', tras una "investigación" humorística que le dedica Marc Giró bautizada como 'Anatomía de… Mamen Mendizábal'.

Durante la charla con el presentador de laSexta, la periodista reconoce que pasa buena parte de su tiempo viajando entre Madrid y Barcelona por motivos profesionales, hasta el punto de estimar que puede llegar a acumular "cerca de un mes" al año en el tren.

En ese contexto, Mendizábal explica su especial preocupación por el respeto en el "vagón del silencio", un espacio donde está prohibido hablar. "Siempre voy en el vagón del silencio y, si no hay sitio, prefiero no viajar a Barcelona", señala entre risas la periodista, reconociendo que hasta ha intervenido en más de una ocasión para llamar la atención a otros pasajeros. "Me he enfrentado a distintas personas, incluso he llegado a coger el cartel del silencio y colocárselo delante a alguien, o escribir post-its para quejarme y dárselos".

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