El lío de un crítico de la estrella Michelín al confundir El Celler de Can Roca con el restaurante de sus padres: "Comió lentejas"

El Celler de Can Roca tiene tres estrellas Michelín, pero los hermanos que lo regentan suelen comer en otro restaurante: el de sus padres. Así lo cuentan en Cara al Show.

¿Quién iba a decirles hace 40 años a Joan y Josep Roca que hoy su restaurante iba a ser uno de los mejores del mundo? El Celler de Can Roca puede presumir de tener tres estrellas Michelin, pero sus comienzos fueron algo complicados. Cuatro décadas después de que un crítico dijera que era "el restaurante más cutre de España" - "y tenía razón", apunta Joan- el "triángulo equilátero de la cocina mundial" visitan Cara al Show.

Al principio, solo estaban Josep -"camarero de vinos"- y Joan -chef-, pero después, su hermano Jordi se unió al grupo como "postrero". Algunos años después, otro crítico gastronómico fue a visitarles, pero esta vez, de la estrella Michelin. Sin saberlo, el inspector entró en Can Roca, el restaurante de sus padres.

"Allí sirven un menú muy digno, pero que no está dentro del juego de las estrellas Michelin", comenta Joan. "Antes de llegar al Celler estaba Can Roca, entró allí y comió lentejas. Luego nos enteramos por él mismo", comenta. Ese año, no hubo estrella, confirma Jordi. De hecho, la estrella llegó nueve años después de haber abierto.

Ellos mismos reconocen que tienen la suerte de comer a menudo en Can Roca, el restaurante de sus padres. "Es un lujo que nos podemos permitir. Vamos a casa de nuestros padres y mostramos además a nuestro equipo que El Celler de Can Roca es un sueño, pero que la realidad está más cerca del menú de diario", destaca Josep.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido