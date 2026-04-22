"¿Ese es Jordi?, ¡ay, qué lástima!": la sorpresa de Eduardo Casanova cuando Marc Giró enseña una foto de Évole de niño

"¿Quién es?, ¿el señor del bigote?", pregunta Eduardo Casanova cuando Marc Giró enseña la foto de Jordi Évole de pequeño con gafas. Y es que el periodista recuerda que era la época en la que "bailaba sardanas".

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan a Marc Giró en el plató de Cara al Show para hablar de Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH. Además, el conocido actor desvela en este vídeo al presentador un bar de Japón al que recomienda ir y que "regenta una mujer trans": "Ella se hizo la operación de cambio de sexo y te recibe con los genitales suyos en formol, pero eso lo enseña, no como un trofeo sino como un elemento de supervivencia".

Por otro lado, el presentador de Cara al Show pide al actor que le comente una imagen en la que aparece en una videollamada posando mientras está en el baño. "¿No os pasa que cuando estáis en una llamada importante os pilla haciendo caca?", pregunta Eduardo Casanova, que cuenta los entresijos de la divertida estampa: "Yo he hablado tanto con Jordi Évole haciendo caca... lo que pasa que yo mando una foto directamente porque cuando haces caca hay sonidos y yo, pasar el apuro de que haya sonidos sin que sepan lo que estoy haciendo me lo evito".

"Por eso mando la foto", explica Eduardo Casanova en el plató, donde Marc Giró enseña una imagen de otra videollamada en la que también aparecen más famosos. "Está María León, Carmina Barrios, Omar Ayuso... y yo haciendo caca", destaca Casanova, que explica que también aparece Jordi Évole, quien, en ese momento, estaba en el psicólogo. "Me metió en la llamada y yo estaba en terapia", recuerda Évole, que destaca que como Casanova le llamó tres veces "pensaba que le había pasado algo".

Por último, Marc Giró sorprende a los invitados al enseñar una imagen de Jordi Évole de pequeño: "No conocías una faceta de Évole cuando tenía la piel maravillosa". "¿Quién es?, ¿el señor del bigote?", pregunta Eduardo Casanova, que desata las risas de Évole: "¡El señor del bigote es el alcalde de Cornellá!". "¿Ese es Jordi?, ¡ay, qué lástima!", destaca el actor en el plató, donde el periodista recuerda que sus padres le compraron unas gafas que le quedaban grande "para que durasen muchos años".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró