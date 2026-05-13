Así reacciona Pablo Alborán cuando Marc Giró enseña una foto de su órgano "rosadito y terso": "¡La madre que os parió!, ¿quién te la ha mandado?"

"Tienes un órgano vital precioso que los médicos dicen que menudo órgano rosadito y terso tienes", destaca Marc Giró a Pablo Alborán, al que deja alucinado al enseñarle una foto: "Igual te lo van a tener que pixelar...".

Marc Giró confiesa a Pablo Alborán en el plató de Cara al Show que su "entorno médico dice que puede presumir de tener un órgano vital que es precioso". "Los médicos dicen que menudo órgano rosadito y terso tienes", insiste el presentador al cantante, al que pregunta: "¿No eras consciente de eso?, de que tus profesionales médicos lo ven y dicen 'wow'?".

Avergonzado, Pablo Alborán reconoce que no sabe de qué le está hablando y, cuando Marc Giró le pregunta si quiere que enseñe una foto de este órgano, el cantante destaca: "Igual te lo van a tener que pixelar...".

Finalmente, Marc Giró enseña la foto de dicho órgano en plató y Pablo Alborán no da crédito: "¡La madre que os parió!". "Eso son tus cuerdas vocales", explica el presentador de Cara al Show en el vídeo, donde confiesa al cantante que sus médicos dicen "que son las más bonitas que han visto jamás".

"Mi médica, Isabel, es la mejor, y dice que mis cuerdas vocales están estupendas", reconoce Alborán, que, muy sorprendido, pregunta a Marc Giró: "¿Quién te ha mandado eso?, ¡solo lo tienen tres personas!".

Puedes ver la divertida reacción del cantante y cómo son sus cuerdas vocales de las que tanto se habla en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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