Pocholo Martínez-Bordiú ha hablado con Albert Espinosa sobre su salud. Dejando al descubierto su lado más sincero, Pocholo ha contado cuál fue el origen de la hepatitis vírica que padece desde que nació y también que le descubrieron un tumor mientras participaba en un concurso de televisión.

"En mi vida habré estado siete años en el hospital metido, he tenido mucho accidente de moto, he tenido algún problema... cuando estaba en el 'Hotel Glam' me encontraron un timoma y me tuvieron que abrir. Tengo cicatrices por todo el cuerpo", ha desvelado.

Además, Pocholo ha relatado el papel que siempre jugó su madre en su vida hasta que ella murió: "Siempre ha sido mi talismán, la echo muchísimo de menos. Es la mujer que ha dado todo por mí, la mujer que ha sufrido por mí".

"Casi se muere teniéndome a mí y no fue solo el nacimiento, me han pasado muchas cosas en la vida en las que ella ha estado presente", ha añadido visiblemente emocionado sobre su madre.