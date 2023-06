Albert Espinosa ha conseguido que José María Martínez-Bordiú y Bassó, más conocido como Pocholo, se sincere y deje al descubierto su lado más personal. Durante su charla, Pocholo ha revelado cuál fue el origen de su archiconocido apodo y ha hablado de la enfermedad que tiene desde que nació.

"Mi madre a los 18 años fue a una fiesta a Madrid, entonces mi padre la vio y le dijo que se iba a casar con ella dentro de nada. Se casó con ella, la dejó embarazada y a ella le pusieron una inyección mal hervida, le dio hepatitis y me la pasó a mí [...] era una inyección que le puso el doctor Lima de las que se hervían en una especie de cazuelita de hierro", ha relatado.

"Yo nací sietemesino y tenía que ir por la mañana un señor de casa a las mujeres a pedirles leche porque no había leche en polvo ni nada. Así fue, de 'está pocho, está pocho', a Pocholo. Me quedé con Pocholo y no me lo ha quitado nadie", ha añadido.

Por su parte, Albert Espinosa le muestra su apoyo: "De tu pérdida hiciste una ganancia".