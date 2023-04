"'El camino a casa' es el programa que ha sido más fácil de vender en mi historia como productor", reconoce Jorge Salvador, CEO de 7 y Acción y productor de este nuevo formato creado y conducido por Albert Espinosa en la rueda de prensa de presentación. El escritor lleva a seis famosos en un viaje por el espacio y el tiempo en el que reviven sus recuerdos más emotivos de la infancia volviendo a recorrer el camino que cada día hacían cuando sonaba el timbre que marcaba el fin de las clases y regresaban a su hogar.

Salvador destaca que no se trata de "un programa normal". "Es televisión 'boutique', una de esas joyas que de vez en cuando puedes hacer en televisión, que es un lujo. Es precioso. Vais a llorar. Es de Kleenex", advierte a la audiencia. "No es que haya llorado, es que hay escenas que he montado y las he visto 15 veces y 15 veces he tenido que disimular con el editor que se me ponen los ojos rojos", confiesa.

En el primer programa viajamos con Jesulín a Ubrique y paseamos con él hasta la que fue su casa familiar, ahora en ruinas. "No había vuelto en 37 años y ese momento de Jesulín entrando en su casa, que por dentro está destrozada, es maravilloso, de emoción absoluta", narra.

Luis Tosar será otro de los protagonistas de 'El camino a casa'. "Viajamos a Lugo y vemos su juventud (...) Vemos a Luis Tosar llorando a lágrima viva", cuenta el productor. Rosa López salda una deuda pendiente con su pueblo natal, pues al entrar en Operación Triunfo, ocultó su auténtica procedencia. "Ella pide perdón y hace un homenaje al lugar donde se crió cuando era pequeña", desvela.

El programa con Fernando Tejero fue uno de los más complicados emocionalmente, asegura Salvador. "La infancia de Fernando fue muy dura". Llegaremos a Galicia de la mano de Ana Peleteiro a la ciudad donde sufrió bullying. El caso de Pocholo, sin embargo, es muy diferente, pero no por ello menos emocionante. "Es el único programa en el que no nos dejaron entrar en el colegio. Lo que debía hacer de pequeño Pocholo...", bromea.

'El camino a casa' llegará a laSexta el próximo 4 de mayo y se emitirá después de 'El Intermedio'. Ya puedes ir haciendo acopio de pañuelos para ver esta maravilla de la televisión, luego no digas que no te lo advertimos.