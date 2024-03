David Bustamante se abre con Albert Espinosa recordando a una niña gallega que conoció en un hospital: "El cáncer me ha quitado a muchas personas, muy queridas, muy buenas, que hacían mucho bien y esa niña me marcó porque no era su hora de que le salieran alas y se fue demasiado pronto", explica el cantante.

En el vídeo sobre estas líneas, se emociona al recordar sus primeros momentos después de Operación Triunfo y ver a sus abuelos: "Me cago en la p***, te he hecho llorar", comenta Albert. Bustamante cuenta que, cada vez que vuelve a San Vicente de la Abarquera, pasa mucho tiempo con su abuelo Bernardo, de 92 años y "el único que me queda".

Bustamante asegura que la generación de sus abuelos es un ejemplo que intenta transmitir a Daniella, la hija que tiene con Paula Echevarría: "No le quiero dar la brasa, pero tiene que entender las cosas, porque somos unos privilegiados", comenta. "Esta generación no tenía para calzarse, dormían 8 hermanos con un colchón en el suelo, no tenían todas las comidas y es la que nos ha dado la calidad de vida que tenemos hoy en día, que a veces hacemos todo por destruirla", reflexiona.