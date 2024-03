David Bustamante visita junto a Albert Espinosa el colegio en el que creció en su pueblo, San Vicente de la Barquera. Allí, el cantante se reencuentra con uno de los profesores, para el que solo tiene buenas palabras. "El profe una persona muy querida", afirma el cantante, que destaca que su profesor "es una persona que sabe el cariño, respeto y admiración" que le tiene: "Fue una persona brillante e inspiradora".

Por otro lado, el artista confiesa que no sacaba buenas notas, algo que queda confirmado cuando Albert Espinosa lee su expediente académico. "Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres cursos hasta que me fui a trabajar", recuerda Bustamante a Albert Espinosa, quien no puede evitar sorprenderse al leer sus notas: "Esto es muy fuerte, tenemos un problema". "A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando", insiste el artista. Eso sí, en su expediente también queda reflejada su alta capacidad en musicales.

Por último, su profesor reflexiona sobre cómo aunque sacara malas notas era un buen alumno: "Era un alumno lleno de energía y complicidad, con un sentido del humor y una actitud de luchar por la vida". Además, el profesor destaca el fanatismo de Bustamante por la música y el fútbol, algo que afirma que "le distrajo". "Pensé que iba a ser futbolista profesional, salía en el periódico", destaca el cantante, que afirma que, incluso, recibió premios e hizo entrevistas: "Ya pensaba que iba a ser Cristiano Ronaldo". Sin embargo, la música ganó al fútbol en su vida.