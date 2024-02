Albert Espinosa recorre junto a Máximo Huerta los sitios que más han influido en su infancia. Desde su colegio hasta su casa, donde vivía con su madre y su padre, quien pasaba muchos días fuera del domicilio al trabajar como camionero. Durante este trayecto, el presentador de 'El camino a casa' sorprende al escritor al quedar con dos de sus amigas de la infancia. "He traído unas fotos de recuerdos", explica Mari Ángeles, que destaca que sus padres eran compañeros de trabajo y amigos.

"Somos hijos de bar de carretera", detalla Máximo Huerta al explicar que sus padres eran camioneros. Además, el escritor recuerda a su vecina Juli, con Síndrome de Down. "Me cuidaba y me guardaba el sitio en el autobús", destaca el escritor, que explica que a quien le hiciera algo, "era una argento": "Me ha defendido como nadie en la vida".

Por otro lado, en este vídeo Máximo Huerta desvela que fue un niño al que no le gustaba salir de su casa porque quería proteger a su madre. "Mi padre era violento en casa y yo prefería quedarme vigilando a mi madre, era su protección de vida. Si yo estaba mi padre se cortaba más". "Si yo estaba en casa era la protección de vida", explica Máximo Huerta, que destaca que él era "el seguro de vida" de su madre.

Además, el escritor explica en este vídeo cómo un profesor se convirtió en una parte imprescindible de su vida ante la ausencia de su padre. "Mi padre estaba ausente y Melchor fue la figura de un hombre que por circunstancias de la vida tenía que ir en camión", explica Máximo Huerta de su profesor favorito, de quien dice que "representa la mejor parte de la figura masculina".