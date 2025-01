Estalla la tensión entre las cocineras de Ebisu y Atiborre: "Priorizas ser coqueta a unas normas sanitarias"

Mariana Botez, propietaria y cocinera de Ebisu, y Carmen Cuesta, jefa de cocina de Atiborre, protagonizan esta tensa discusión. "No he visto a ninguna cocinera llevar las uñas que llevas tú", critica Cuesta.

Alberto Chicote se traslada hasta Logroño para saber cuál es el mejor restaurante de la ciudad en Batalla de restaurantes. Para ello, el exitoso chef visita cuatro locales y conoce a sus responsables: Mariana Botez, propietaria y cocinera del Ebisu; Carmen Cuesta, jefa de cocina del Atiborre; Roberto Cuadrado, propietario de La despensa del marqués y Txebiko, cocinero y propietario del Restaurante Txebiko.

En el día de la confrontación, Chicote reflexiona con los cuatro responsables. "Vinimos a Logroño buscando las mejores patatas a la riojana, los cuatro nos habéis abierto las puertas de nuestro negocio, pero solo uno puede llevarse los 10.000 euros y convertirse en el ganador", destaca Alberto Chicote, que desvela las puntuaciones que han recibido de los otros hosteleros tras visitar los locales.

Así se inicia un tenso enfrentamiento entre Mariana Botez, propietaria y cocinera del Ebisu y Carmen Cuesta, jefa de cocina del Atiborre. Y es que Mariana no perdona que Carmen criticara que el pescado de su local olía a amoníaco. "Es una ofensa personal, eso no se lo puedes decir a nadie ni en público ni de ninguna forma", asegura la propietaria y cocinera del Ebisu, mientras que la chef del Atiborre se defiende: "Noto tu falta de personalidad y tu falta de formación".

"Si priorizas ser coqueta frente a unas normas de sanidad, hay un problema", critica la jefa de cocina del Atiborre, que asegura que no ha visto "a ninguna cocinera llevar las uñas" que lleva Mariana. "No significa que por ser cocinera tengas que llevar un saco de basura en la cabeza", responde tajante Mariana a Carmen, quien insiste en su enfrentamiento: "No puedes llevar pendientes, ni uñas largas ni menos esmaltadas, es una norma sanitaria, si voy a tu restaurante y te veo así, me levanto y me voy". "Ya sabes lo que tienes que hacer", responde tajante Mariana.