En su visita a Maloca, Adrián Ros, chef ejecutivo de La Solana, aseguró que había trabajado como extra en el local, pero que su experiencia no había sido buena. "Bueno, no se hacían las cosas como se debían hacer, se podían hacer mucho mejor", explicó Ros, que aseguró que en cuanto vio el sistema de trabajo decidió no trabajar allí.

Sin embargo, cuando Alberto Chicote charla con la propietaria del restaurante, Clara Agüera, la cosa cambia. "Salió a correr porque no contamos con él", asegura Clara, que insiste delante de Antonio: "Como no contamos con él salió corriendo". Por su parte, Antonio también reconoce que trabajó en otro de los restaurantes que ahora es su rival en el programa: Freiduría Mar Menor.