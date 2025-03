Así es 'Brau', el ganador de Batalla de restaurantes Barcelona a pesar de las duras críticas de Alberto Chicote

Las votaciones de Alberto Chicote consolidan la victoria de Brau en esta batalla de restaurantes disputada en Barcelona. Can Mauri queda en segundo lugar, seguido por Casa Leopoldo. El último puesto es para Pepito.

Ha llegado el momento decisivo de conocer quién es el ganador de Batalla de restaurantes Barcelona. Después de que los chefs hayan dado sus votaciones, le toca el turno a Alberto Chicote. Sus puntuaciones consolidan la victoria de Brau, que queda con una puntuación de 6,7. Su escudella también es considerada la mejor.

Con un 6,3, en segunda posición, está Can Mauri. El bronce se lo lleva Casa Leopoldo, con un 5,8. A la cola se queda Pepito, con un 5,4.

El presentador de Batalla de restaurantes valora a cada uno de los participantes de este encuentro, empezando por el vencedor. A pesar de ser el ganador, a Brau, para Chicote, "le falta ese ADN que tanto defiende María", su representante en este programa. "Su cocina tiene fallos que por su nivel no deberían cometerse", asegura. Mención aparte merece la carne de la escudella, aunque el caldo recibe el visto bueno del chef. "Muchas expectativas que no acaban de cumplirse en un restaurante con muchísimo potencial", juzga.

"Can Mauri es un restaurante familiar y creo que eso a Álex le pesa. Quiere innovar en la cocina sin buenos resultados. El espacio tampoco le acompaña. No es ni tradicional ni de autor. Una pena", resume.

Para Chicote, Pepito es un restaurante con solera, "aunque esté adjetivo no tiene por qué ser siempre positivo". "Platos clásicos mal ejecutados en un local con una pomposidad no justificada. Gemma es una mujer muy exigente, pero esa exigencia no se ve en su restaurante".

Tampoco se salva Casa Leopoldo, donde "el continente no tiene nada que ver con el contenido". "Un popurrí de platos sin sentido que no saca juego al poco producto catalán que tiene en la carta", asegura.