Así es 'Bohemia', el restaurante con el mejor cerdo ibérico de Badajoz según Alberto Chicote

Alberto Chicote descubre en Badajoz qué restaurante prepara el mejor cerdo ibérico y, para ello, el exitoso chef visita los locales de la mano de sus responsables: Manuel Gómez, propietario y cocinero de 'Koru'; Carmen González, propietaria y gerente del restaurante 'Bohemia'; Iván Gallego, gerente del 'Mellow'; y Andrés Fernández, dueño y camarero de 'Tierra nuestra'. Después de las puntuaciones de los hosteleros tras las visitas el ránking provisional queda así: 'Koru' se sitúa en primer lugar con un 5,9, la segunda plaza la ocupa 'Bohemia' con un 4,7, en tercera posición está 'Tierra nuestra' con un 2,2, y cierra el ránking 'Mellow Grill', con un 2,1.

Sin embargo, esta vez, las puntuaciones de Alberto Chicote no difieren del resto y el orden del ranking sigue igual. Por lo que 'Koru', el restaurante de Manuel Gómez gana Batalla de restaurantes con un 6 de media. No obstante el restaurante elegido por Alberto Chicote como el que mejor cerdo ibérico hace es otro: 'Bohemia', que queda en segunda posición. Alberto Chicote afirma que este local "se define como un bar no convencional con una carta que sí que lo es, pero que no termina de convencer".

"Tiene una tempura que no cruje, un solomillo que no sabe a ibérico y un tiramisú completamente falto de estructura", destaca el exitoso chef, que, sin embargo, destaca que "la buena noticia es que acaban de empezar y están a tiempo de corregir sus errores".