Alberto Chicote busca la mejor empanada gallega en Pontevedra: ¿cómo la preparan los restauradores?

Asador Posada La Palmán, Taberna A Ruda, Asador Tía Pepa y Ardora, competirán por alzarse con el reconocimiento a la mejor empanada gallega de Pontevedra, bajo el exigente paladar de Alberto Chicote.

Alberto Chicote viaja hasta Pontevedra, en pleno corazón de las Rías Baixas, para encontrar uno de los grandes emblemas de la gastronomía gallega: la empanada.

Famosa por su masa fina, ya sea de trigo o de maíz, y por sus rellenos, desde los más clásicos de carne o atún hasta opciones con productos estrella como el pulpo o las zamburiñas, la empanada ofrece infinitas posibilidades para jugar con los sabores sin perder la esencia.

En esta entrega, Chicote presenta a los cuatro restauradores que competirán por demostrar quién ofrece el mejor espacio, la cocina más cuidada, la mejor relación calidad-precio, el menú más vistoso y, por supuesto, la empanada más destacada.

Juanjo Góndar, parrillero y responsable del Restaurante Asador Posada Lapamán , en Marín

parrillero y responsable del , en Marín Rubén Outeda, gerente de la Taberna A Ruda , en Cambados

gerente de la , en Cambados Maribel González, cocinera y propietaria del Restaurante Asador Tía Pepa , en Pontevedra

cocinera y propietaria del , en Pontevedra Marcelo Fernández, dueño de Ardora, en Cangas

El primer restaurante en someterse a las valoraciones de sus rivales es el Restaurante Asador Posada Lapamán, un local de cocina tradicional que, según define el gerente, "te hace recordar la cocina de tu madre". Allí, su propietario apuesta por una empanada de xoubas y sardinas, aprovechando el producto de temporada y un proceso "muy laborioso", ya que es necesario retirar una a una las espinas.

Durante la visita, Chicote pregunta al resto de concursantes cómo debe ser, para ellos, la empanada gallega perfecta. Rubén Outeda lo tiene claro y señala un ingrediente que, bajo ningún concepto, debería aparecer: el pimiento. "Tiene que ser una masa fina. Odio que lleve pimiento, aquí se estila mucho, pero no pinta nada", afirma el gerente de Taberna A Ruda.

Por su parte, tanto Marcelo como Maribel aseguran que suelen trabajar con harina de maíz en sus empanadas. Aun así, el dueño de Ardora promete sorprender con una empanada al chimichurri, una propuesta diferente que buscará marcar la diferencia en la competición.

