Aitor, de 'Bos Taurus', a la cocina de José Manuel: "Tienes una hostelería arcaica, te hace falta renovar"

José Manuel Lara, propietario y cocinero de Bar Restaurante Al-Zahara, descubre con sorpresa y decepción que su restaurante recibe la misma baja puntuación que Irreverente en la confrontación final de Batalla de Restaurantes.

La puntuación

Espacio: 5,7

5,7 Cocina: 2,7

2,7 Comida: 2

2 Habas: 1

1 Servicio : 2,7

: 2,7 Precio: 3,7

3,7 Total: 2,9

En la categoría especial, las habitas con jamón, tiene el suspenso más rotundo de todos. "Intenté darle al haba un sabor diferente, entiendo que no haya gustado, pero quería darle mi toque personal", argumenta José, a lo que el propietario de Pureza 90 responde: "Era más sopa que otra cosa y el chipirón, por lo menos, ¡límpialo!".

"Tienes una hostelería arcaica, te hace falta renovar", dice tajante Aitor.

