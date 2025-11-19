Ahora

Confrontación final

Aitor, de 'Bos Taurus', a la cocina de José Manuel: "Tienes una hostelería arcaica, te hace falta renovar"

José Manuel Lara, propietario y cocinero de Bar Restaurante Al-Zahara, descubre con sorpresa y decepción que su restaurante recibe la misma baja puntuación que Irreverente en la confrontación final de Batalla de Restaurantes.

Aitor, de Bos Taurus, a la cocina de José Manuel: "Tienes una hostelería arcaica, te hace falta renovar"

José Manuel Lara, dueño, cocinero y camarero de Bar Restaurante Al-Zahara, levanta su campana en la confrontación final y se encuentra con la misma puntuación que su compañero Aitor, de Irreverente: un 2,9.

La puntuación

  • Espacio: 5,7
  • Cocina: 2,7
  • Comida: 2
  • Habas: 1
  • Servicio: 2,7
  • Precio: 3,7
  • Total: 2,9

En la categoría especial, las habitas con jamón, tiene el suspenso más rotundo de todos. "Intenté darle al haba un sabor diferente, entiendo que no haya gustado, pero quería darle mi toque personal", argumenta José, a lo que el propietario de Pureza 90 responde: "Era más sopa que otra cosa y el chipirón, por lo menos, ¡límpialo!".

"Tienes una hostelería arcaica, te hace falta renovar", dice tajante Aitor.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Granada en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán y su familia (incluyendo su cuñado) recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez anuncia un nuevo paquete de apoyo militar a Kyiv por 615 millones de euros y una partida de 200 millones para la reconstrucción del país
  3. Ayuso tacha de "ilegal" y "rupturista" el objetivo de déficit marcado por Sánchez: "Van a frenar a Madrid para comprar voluntades de independentistas"
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino