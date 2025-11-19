Tensión en la valoración final de 'Irreverente': suspende todas las categorías de Batalla de Restaurantes

La confrontación final en Batalla de Restaurantes deja momentos de gran tensión cuando Sergio Chavez, propietario de Irreverente, recibe puntuaciones mucho más bajas de lo esperado, especialmente en la cocina.

Llega el momento de la confrontación final y el primero en levantar la campana para ver las valoraciones es Sergio Chaves, gerente de Irreverente. El propietario opina que su local se merece un 7 de puntuación. Sin embargo, lo que ha recibido de sus compañeros le deja sin palabras: "No creo que mi restaurantes se mereza un 2,9. Aquí ha habido una estrategia para bajar notas".

La puntuación

Espacio: 4

4 Cocina: 2

2 Comida: 2,7

2,7 Habas: 2,7

2,7 Servicio : 3,7

: 3,7 Precio: 2,3

2,3 Total: 2,9

Las críticas más duras se centran en la cocina, que los tres contrincantes califican con un 2. Aitor Pozuelo, propietario de Bos Taurus, justifica su nota: "La vi bastante limpia, pero me chocó para atrás el pulpo, que no estaba apto para su consumo". "¿Crees que ese error en concreto merece afectar a toda la cocina? No es como para quitarle 8 puntos", responde Chaves contundente.

La tensión aumenta al abordar las habitas con jamón. "Les puse un 0 porque me encontré un pelo, no me puedo comer nada con eso en el plato", explica Aitor.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tenso momento entre Aitor y Sergio, un intercambio de opiniones que deja claro que la presión y las expectativas pueden chocar de frente en esta batalla.

