El comentario de Aitor hunde a José, que acaba llorando: "No voy a dejar que nadie me pisotee"

El propietario de Pureza 90 llega a la valoración final convencido de que ganará Batalla de Restaurantes, pero la puntuación de sus compañeros, marcada por un duro 0 en las habitas, lo deja hundido y enfrentado abiertamente con Aitor.

"Creo que voy a quedar primero", afirma José Padilla Gómez, propietario del restaurante Pureza 90, antes de levantar la campana en la confrontación final de Batalla de Restaurantes. Sin embargo, sus expectativas se desmoronan al ver la puntuación que le otorgan sus contrincantes: un 3,6.

La puntuación

Espacio: 5

5 Cocina: 3,3

3,3 Comida: 4,3

4,3 Habas: 2

2 Servicio : 2,3

: 2,3 Precio: 4,7

4,7 Total: 3,6

"Mi restaurante se merece más, creo que Aitor ha intentado meter la cuchilla donde ha podido", lamenta José, tras conocer la valoración, señalando particularmente la categoría de las habitas con jamón, que obtiene un durísimo 2.

Aitor Pozuelo, de Bos Taurus, justifica su nota sin tapujos: "Yo le puse un 0. Solo como cuatro tipos de verduras y una de ellas es el haba, que es la que yo pongo. Si no me gusta ni me las he comido, ¿qué les pongo?".

La tensión entre ambos propietarios va en aumento. "Creo que Aitor no me tiene respeto profesional ni a mí ni a nadie", confiesa José, añadiendo que "los años de experiencia no tienen que ver con que una persona pueda llegar a ser algo más".

Con lágrimas en los ojos, el dueño de Pureza 90 concluye con un mensaje directo a Aitor: "No voy a dejar que nadie me pisotee o me mire por encima del hombro".

