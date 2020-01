La actriz Itziar Castro acepta la invitación de Óscar de ser la protagonista de su primer corto. El joven con discapacidad intelectual se abraza a su ídolo y le cuenta su sueño de ser director de cine. "Me gustaría que la gente se conciencie un poco de lo que conlleva el 'bullying'", explica.

El chico de 34 años confiesa que se siente muy identificado con la artista que alguna vez ha confesado haber "sufrido mucho" por su físico. "Es cierto que he sufrido pero no he sido víctima. La gente que me insultaba, me pegaba, me hacía 'bullying' son mis fans. Y eso es al final como '¿ves? Me querías hacer daño y al final no solo no me has hecho daño sino que me has hecho más fuerte y he conseguido que tú te vuelvas atrás de alguna manera", comenta Itziar.

Además, la actriz aprovecha su encuentro con Óscar para lanzarle un mensaje. "Si hubieses sido una gacela pero igual de seguro, tampoco hubiesen podido contigo. La fortaleza reside en la cabeza totalmente", asegura.

También, le cuenta su secreto para superar sus problemas. "Yo he soñado mucho. Y el hecho de tener un objetivo claro, conseguir los sueños, y sentirte realizada es lo que me ha hecho superar cualquier insulto, cualquier 'bullying', cualquier 'hater'.. me da igual", asevera.

Otros momentos relacionados

Alberto Chicote sorprende a Óscar en su casa para hacerle la cena y conocer su historia. Es un joven gallego con discapacidad intelectual que tuvo una infancia muy dura en los centros de menores. "Entré como una gacela en un mundo de leones", asegura. Una historia que plasma en papel con el sueño de poder rodarla.

Tras conocer a Itziar Castro y dirigir el corto basado en su experiencia personal, la actriz le dedica unas emotivas palabras. "Aunque eres muy poderoso y muy fuerte por tu tamaño, lo eres más por tu interior. Así que quiérete más", le dice.

Por fin Óscar ve en la gran pantalla 'Consejos para sobrevivir en la selva'. Es el Matadero de Madrid el lugar en el que ve cumplido su sueño al que le ha dado forma Itziar Castro.