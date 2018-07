SEÑORA, SEÑORA

Sergi Mas lleva un par de días sin trabajar en el programa y Flo y Anna saben la razón. Y es que, el colaborador se ha caracterizado como el papa Francisco y para que no le echen la bronca en ‘Así nos va’, su madre le ha hecho un justificante donde explica que su hijo no ha ido “porque no le ha salido de los…”