“Es increíble que se pueda ver una guerra y no una teta”

SERGI MAS TAPA EL PECHO DE LAURA MILLER

Sergi Mas enseña un poleifor de la cantante Laura Miller. La argentina canta el hit ‘Si me dejas no vale’ y baila sensualmente mientras su vestido cede. Tanto que se le sale un pecho. Sin embargo, el colaborador le ha puesto un chicle porque le obligan a tapar el descuido por estar en horario infantil. Una norma que no acaba de entender.