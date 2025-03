Así declaró un amante de la viuda de Patraix en el juicio por el crimen de su marido: "Lo quería ver muerto"

Los cuatro amantes de la 'viuda negra' de Patraix, tenían varias cosas en común: no eran los únicos, no todos conocían que estaba casada y todos creyeron las mentiras de Maje sobre sí misma y sobre su propio marido.

Maje escuchó el testimonio de sus amantes en presencia del otro acusado por el crimen, Salvador Rodrigo, autor material confeso del asesinato de Antonio Navarro. La 'viuda negra' de Patraix llegó a simultanear las relaciones con todos ellos entre los años años 2016 y 2017, pero no todos conocían la verdad: que estaba casada.

"No es cierto que yo planificara y acabara con la vida de Antonio. Me senté en el sofá, había acabado de comer y le pregunté a Salva qué pasaba. Me dijo que había estado en el garaje a la mañana con Antonio, que se habían peleado y que comenzó a hablar mal de mí. Le dijo que no merecía eso y le propinó un mal golpe. Antonio está muerto", declaró Maje, sobre la conversación que al parecer tuvo con Salva tras los hechos, confesando que no acudió a la Policía porque "tenía miedo y se acobardó".

María Jesús se presentaba ante todos sus amantes como una mujer maltratada, presentando a Antonio como un hombre tirano que le hacía la vida imposible. Todos los amantes creyeron las mentiras que contaba sobre sí misma y sobre su propio marido. Uno de ellos, Ángel Tomás, aseguró que Maje le dijo que quería ver muerto a Antonio: "Me dijo que no podía más, que la estaba maltratando psicológicamente, que lo quería ver muerto...".

José, otro de sus amantes, declaró que Maje le llamó diciendo que "le tenía que contar algo muy fuerte": "Me contó que estaba casada y que justo su marido había muerto". "Me quedé sorprendido, me había estado engañando, siempre la había visto muy cariñosa y pensé en darle una oportunidad. Si ha tenido la mala suerte de que han asesinado a su marido...", testificó el amante.