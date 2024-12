Así tiró la novia de Daniel Ceballos su cadáver al mar en un bidón: "Le dijo a una vecina que era un perro"

El cuerpo de Daniel Ceballos apareció en mayo de 2016 flotando en las costas de Canarias. Sin embargo, la familia del joven creía que estaba viviendo junto a su novia, María, y sus recién nacidos en Madrid, donde se habían trasladado por un problema de salud de los pequeños. Entonces, ¿cómo apareció su cuerpo en Canarias? Tras la investigación, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que el cuerpo se encontraba dentro de un bidón, que apareció flotando a escasos metros del cadáver.

Saturnino Ramírez, uno vecino de la zona que regentaba un bazar se puso en contacto con agentes de la Guardia Civil para contar que Vicenta, una de las cajeras del supermercado que tenía frente a su local le pidió una carretilla: "Yo la conocía ya de hacía años y vino a decirme si le prestaba una carretilla, que a una amiga de ella se la había muerto un perro y quería enterrarlo por atrás, por El Confital, y tirarlo allí".

Saturnino le prestó la carretilla, pero al cabo de un rato Vicenta el devolvió la carretilla asegurando que era pequeña y que no podían llevar al perro: "Me dijo que del bidón salía un olor muy fuerte y que si tenía algo para echarle". "Yo le vendí una botella de Zotal perfumado", recuerda el vecino, que recuerda también cómo le extrañó "que llevara un perro y que el perro fuera tan grande como para meterlo dentro de un bidón y que no pudieran con él".

Saturnino explica que Vicenta era "una muchacha de unos 20 años y más vergonzosa que el carajo, porque siempre estaba colorada y siempre se estaba riendo. "Después de eso ya no la vi reírse más", recuerda el vecino. Los agentes localizan a Vicenta y la invitan a prestar declaración como testigo en la Comandancia de Las Palmas. "Le preguntamos que con quién trasladaba el bidón y nos dice que con su amiga Lira, una chica rubia de la ciudad de Telde", recuerdan los agentes, que explican que "Vicenta, en la manifestación, comenta que son amigas y que Lira, unos días antes de aparecer el cuerpo en la zona de El Confital, se había personado en su domicilio para ver si podía dejar el bidón en la azotea".

Vicenta explica que llevaron el bidón a un acantilado y lo arrojaron al mar. Además, Vicenta da la descripción de su amiga Lira, la cual corresponde completamente con la novia de Daniel, quien continuaba desaparecida.