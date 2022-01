Alfonso Arús destaca el 'zasca' que el Padre Adam ha dedicado a la señora que le metió la mano en el ojo. En el vídeo se le ve con gafas de sol y en un escenario al que no nos tiene acostumbrados. Parece que se está recuperando de su vista: "Este es el resultado de cuando hace dos años una señora me trató de abrazar, me metió el dedo en el ojo derecho y me rasgó la córnea con su uña".

Los colaboradores de Aruser@s alucinan con las fans del Padre Adam: "Se le tiran encima como si fuese Justin Bieber".

El Padre Adam se hace una pregunta en este vídeo: "A saber dónde tenía metida antes la uña"... ¡Zasca!