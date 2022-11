Aunque Alfonso Arús reconoce que no tiene ni voz ni voto en este asunto, la noticia le ha sorprendido porque no podía llegar a imaginársela. La revista 'People' ha elegido a Chris Evans como el hombre vivo más sexy del 2022, pero las colaboradoras de Aruser@s no están de acuerdo con esta elección.

"Yo me quedo con mi patrón este año. William Levy es el hombre más sexy y más todo. Atractivo, romántico... lo tiene todo", reconoce Patricia Benítez, que no es la primera vez que confiesa que está locamente enamorada del protagonista de 'Café con aroma de mujer'.

Chris Hemsworh, el rey Felipe, Pedro Sánchez, Pablo Alborán, Henry Cavill o Álex González son solo algunos de los nombres que han salido a relucir en esta conversación. "Como con vosotras no puedo hacer una lista, porque no sabéis, que voten los espectadores", pide a su audiencia el presentador de Aruser@s.