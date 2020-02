El jugador hondureño Jhow Benavidez se ha convertido en el protagonista de la victoria de Real España por una metedura de pata que se ha hecho viral.

Tras el partido, Benavidez atiende a los medios y un periodista le pide que dedique el triunfo de su equipo. A pide de campo el jugador dice: "A mi hija que está por acá, a mi novia, a mi mujer, mi suegra y para toda la hinchada".

Una respuesta que no tardó en hacerse viral y por la que tuvo que dar explicaciones en Twitter. El jugador ha explicado que "su novia y su mujer" son la misma persona y ha querido quitar hierro al asunto publicando un meme de su error junto a dos mujeres. Para los colaboradores de Aruser@ "no cuela".

