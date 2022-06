El verano es sinónimo de vacaciones y también de viajes. La actividad turística se reactiva en estas fechas y los desplazamientos en avión se vuelven más frecuentes. No obstante, no siempre salen como uno espera.

Es lo que le ha pasado a la protagonista de este vídeo viral mostrado en Aruser@s. La joven entró al avión dispuesta a dejar su equipaje antes de comenzar el viaje. Mientras miraba su billete, se dio cuenta de que no encontraba su asiento. Y no es que estuviera despistada, es que su asiento no existía.

Los colaboradores de Aruser@s se han quedado alucinados con este vídeo y han compartido sus teorías. "Es raro, porque en algunos aviones no existe la fila 13 por la mala suerte", ha apuntado María Moya tras visionar este tiktok.