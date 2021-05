Muchos científicos e investigadores ya han advertido de que los vacunados también podrían contagiar el coronavirus, aunque no muestren síntomas cuando se contagien. Por ello, aseguran que deberían seguir las mismas recomendaciones cuando se encuentran con gente que todavía no está inmunizada.

Ante estas informaciones, una profesora ha abroncado a uno de sus alumnos por no querer utilizar la mascarilla en clase alegando que ya está vacunando contra el COVID-19. "No me importa si estás vacunado, idiota. No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes contagiar aunque estés vacunado", le ha dicho.

Además, de manera muy contundente, le ha recordado que "no es una persona especial" y le ha tachado de "imbécil". En el vídeo superior, emitido en Aruser@s, puedes ver cómo ha sido esta tremenda bronca.

