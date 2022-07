El legado de Whitney Houston aún perdura. Su paso por la música es inolvidable y una de sus fans ha querido mostrar la magia de sus canciones y su capacidad para encandilar a los más pequeños.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, la seguidora de la artista se ha grabado junto a su hijo. Mientras el bebé la mira atentamente ella empieza a cantar 'I will always love you' con gran afinación. La reacción del pequeño ha enternecido a los colaboradores de Aruser@s. "Quiero ver la cara cuando se la cante el padre", ha apuntado Angie Cárdenas.