El Consejo General de Enfermería ha exigido a Fernando Simón que se disculpe inmediatamente por unos "desafortunados" comentarios sobre las enfermeras, que la organización colegial ha calificado de "sexistas, primitivos y vejatorios".

De lo contrario, advierten, "se verán obligados a solicitar su reprobación parlamentaria y su posterior cese por parte del Gobierno".

Las declaraciones en cuestión corresponden a una charla en YouTube con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

"No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaba Eneko Pou, a lo que el director del CCAES respondía, entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no". "Siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Soy muy enamoradizo y eso me daba mucho miedo", añadía.

Un fragmento de la charla en streaming que el Consejo tacha de "momento de desinhibición machista y retrógrado" y por el que ha mostrado su indignación, pidiendo una disculpa inmediata tanto a Simón como a los alpinistas.

Al respecto, la vicepresidenta de la organización profesional, Pilar Fernández, ha reprochado que estas palabras "son del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite".

"Este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia", ha aseverado.

Fernández, que ha recordado que las enfermeras llevan "décadas" luchando contra los estereotipos machistas sobre su profesión, ha calificado de "intolerable" que "una persona con la responsabilidad que ostenta Simón en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes y que además haga bromas y chistes con una pandemia que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado".

Por ello, pide a Simón "que tenga la decencia de pedir disculpas de forma inmediata, reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver hacerlos nunca más".

De no rectificar, avisa, las enfermeras están dispuestas a emprender una recogida de firmas para pedir al Parlamento su reprobación pública y al Ejecutivo su cese inmediato e incluso a poner en marcha una "campaña internacional" para "denunciar en todo el mundo" lo que consideran "una vejación a la mujer y a la profesión enfermera".