El usuario de Twitter @offensiveprank estaba buscando casa rural para este verano cuando encontró una surrealista reseña mientras leía las valoraciones de los distintos inquilinos en una página web. "Yo solo estaba buscando una casa rural para este verano cuando me he encontrado con esto. Estoy llorando", comenta. El usuario hace referencia a la sorprendente confesión que hace un joven que le ha costado a él y a sus amigos una denuncia por parte del casero.

Según se puede leer en la opinión, la casa rural les pareció correcta, no tanto así la actitud de su dueño. Al parecer les llamó "niñatos" y no se molestó en recoger las llaves por lo que este grupo de amigos decidió vengarse del casero de una forma muy particular. "Decidimos cagarnos en las sábanas y mearnos por toda la casa para que ese cabrón se enterara", dice la reseña. "Menos mal que en ningún momento le dimos nuestro número de teléfono ni nada por el estilo", señalaba.

Sin embargo, la respuesta del casero no tardó en llegar y con ella su correspondiente denuncia. "Hola César, soy Fernando, el dueño de la casa. Tenemos tus datos y los de tus amigos de cuando hicisteis la reserva, estáis denunciados desde hace una semana", comenta. Una 'cagada' que les va a salir cara a este grupo de jóvenes y que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Otro momento destacado

