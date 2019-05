El monumental cabreo de un hombre con un ciclista que casi le atropella: "Me cago en dios, es la décima vez que me pasa"

Un hombre se encontraba haciendo senderismo en una zona montañosa de Asturias cuando estuvo a punto de sufrir un atropello por parte de un ciclista.

Esto el enfado del senderista que comenzó a gritar: "Hijo de puta, me cago en mi puta madre, me cago en dios". Y es que, según él, era la "décima vez" que un ciclista le daba un susto de este tipo en el mismo día. "Casi me matáis", sentenció.

