Frente a los mensajes de rechazo que se están viendo en contra de trabajadores que están ejerciendo durante la crisis del coronavirus, han surgido otros en apoyo a la labor que realizan día a día. Es el caso del cartel que una mujer ha difundido en redes sociales y que rápidamente se ha hecho viral.

Un cartel que contrasta con la pintada de 'rata contagiosa' en el coche de una ginecóloga, o la nota que dejaron los vecinos en casa de Miriam Armero, una empleada de supermercado a la que pidieron que abandonara su casa porque no querían corren más riesgos con ella en el edificio.

Este escrito es muy distinto. La usuaria Maria Jose Alvarez Hernandez ha compartido en sus redes sociales una publicación en el que se lanzan mensajes de apoyo. "Ante los mensajes que se están viendo, pidiendo (casi diría que "exigiendo") a las personas que están trabajando que se busquen otros sitios donde vivir para no contagiar a sus maravillosos vecinos, solo puedo aportar mi mensaje a esos trabajadores, sean mis vecinos o no, porque confío en que somos más las personas con dos dedos de frente y kilos de corazón!".

En el folio se puede leer "no olvides que para nosotros eres un orgullo", "no pierdas el ánimo porque en tus manos está nuestra salud", o "nos avises si podemos ayudarte". Unas frases dirigidas a un vecino sanitario y que surge como respuesta a "todos esos que repudian la convivencia con médicos, enfermeros, cajeros de supermercado, bomberos, policías... "Recordaros que no hay peor enfermedad que la de no tener corazón", finaliza el cartel.

La publicación se ha hecho viral y ha sido compartida más de 170.000 veces.

Otro contenido destacado

Los sanitarios son los que más acoso están sufriendo y los que más están sufriendo en esta lucha contra el coronavirus. Así lo hemos podido ver en Aruser@s gracias al desgarrador testimonio de una enfermera que denuncia el colapso del Hospital de Albacete. "Es deprimente, llevo todo el día llorando", asegura.