La cómica Susi Caramelo ha tirado de su humor característico para pedir a las mujeres que no hagan deporte durante la cuarentena. Así lo ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales bajo el título "Por favor un poquito de solidaridad".

"Chicas, en estos días de confinamiento, deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras. Yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando esto acabe, me parece algo abusivo", comienza la humorista su alegato.

"Espero que te unas a mí y que, por favor, te quedes en casa, pero sin hacer nada, no seas cabrona. Que hay cada zorra por ahí que se está poniendo de buena...", termina diciendo en el vídeo que se ha hecho viral y que supera ya los 15.000 'me gusta'.

