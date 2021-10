Los clientes de esta cafetería no solo pueden probar las galletas famosas de El Juego del Calamar, si no que también se pueden llevar premio si logran sacar la figura. Lo mejor de todo (cuidado, SPOILER) es que si consiguen sacar la figura ganan una comida gratis, ¡y no mueren! "Si te toca el paraguas te tienen que dar un menú porque es el más complicado", bromea Angie Cárdenas.

La fiebre de El Juego del Calamar no deja de crecer. El equipo de Aruser@s asegura que las suscripciones a Netflix "se han disparado" por la cantidad de gente que quiere ver esta serie.

Otro momento destacado

Este vídeo ha dejado perplejos a todos en las redes sociales: un gato juega a la primera prueba de El juego del calamar y no lo hace nada mal...