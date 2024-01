Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s un viral que ha abierto el debate en X, antes Twitter, durante diez horas. La joven afirma que de los 16 vecinos que tiene, 8 están "tarados". Y es que en sus casas al no haber vados, tienen una auténtica guerra para aparcar el coche.

"En mi casa hay 16 casas, y he hecho un estudio sobre mis vecinos y he llegado a la conclusión de que 8 de los 16 están tarados", afirma la joven, que explica que "el gran problema de todo el mundo son los sitios para aparcar". "No hay vados por ningún lado", detalla la chica, que destaca al "rey de los vecinos locos", "una persona que se dedica a pitar a la 1 de la mañana cuando llega si ve un coche aparcado en su puerta".

"Me ha amenazado con destrozarme el coche si lo dejo en su puerta", afirma la chica, que destaca que en su calle "ha habido denuncias entre unos y otros por temas de discusiones y se han pinchado las ruedas unos a otros".