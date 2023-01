Este vídeo viral es uno de los 'superolés' del día en Aruser@s. Quizá por ello, nadie imaginaba que iba a provocar que algunos colaboradores revivieran un trauma infantil. En las imágenes somos testigos del momento en el que un padre llega por sorpresa al partido de baloncesto de su hija tras viajar 15 horas solo para verla jugar. Un bonito gesto que ha removido un doloroso recuerdo para los hermanos Broc, aunque ellos se empeñen en decir que no les importa.

"Mi padre no vino a vernos jugar al baloncesto ni una vez en su vida", dice con pesar (pero entre risas) David Broc. "Y eso que jugábamos al lado de casa", comenta. "Está traumatizado", observa Tatiana Arús.

"De hecho, cuando volvíamos del partido no nos preguntaba ni el resultado. Le daba igual si habíamos ganado o perdido", corrobora su hermano Òscar. "Es una dura crítica para el padre Broc", recalca Alfonso Arús.

Marc Redondo no pierde la oportunidad para lanzarles un pequeño 'zasca' a sus compañeros. "Con los dos metros que hacéis los dos no sé por qué no iba", bromea. "No, pero éramos buenos", responde David.