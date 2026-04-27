El vídeo viral del burro que reacciona con "buen ritmo" cuando unos niños le cantan 'Three Little Birds'

Una excursión escolar cualquiera ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral después de que unos niños se encontraran con un burro y acabaran cantando juntos al ritmo de 'Three Little Birds'.

Las excursiones del colegio siempre guardan sorpresas, pero pocas como la que ha dado la vuelta a internet en los últimos días. Un grupo de niños, durante una salida escolar, se topa con un burro en medio del camino. Lejos de asustarse, los pequeños comienzan a cantar el conocido tema 'Three Little Birds' de Bob Marley, generando un momento tan espontáneo como divertido.

Lo más llamativo del vídeo no es solo la reacción de los niños, sino la del propio animal. Tal y como han comentado en Aruser@s, el burro parece "seguir el ritmo de la canción". "Va marcando el tempo", bromea Hans Arús.

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