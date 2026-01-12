El Gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón

Los detalles El Consejo de Gobierno ordenó en 2024 destinar 61,5 millones de euros procedentes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) a abonar al gigante sanitario los costes de la libre elección sanitaria.

El informe anual de la Cámara de Cuentas revela que en 2024 la Comunidad de Madrid destinó 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para cubrir los costes de la libre elección sanitaria. Esta transferencia, autorizada el 5 de junio, fue omitida en la rueda de prensa del portavoz del Gobierno de Ayuso, pero mencionada en un documento posterior. El dinero se utilizó para liquidar actividades del convenio con la Fundación Jiménez Díaz. La operación aumentó en un 221% los pagos a concesionarias hospitalarias, usando fondos remanentes del AMAS, que ejecutó solo el 39% de su presupuesto para residencias.

El informe anual de la Cámara de Cuentas ha publicado este lunes su informe anual, en el que detalla y fiscaliza los gastos de la Comunidad de Madrid. En él se expone que el Consejo de Gobierno ordenó en 2024 destinar 61,5 millones de euros a Quirón, empresa responsable de la gestión de cuatro hospitales públicos madrileños, los costes de la libre elección sanitaria. Se trataba de fondos procedentes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Esta transferencia fue autorizada en el Consejo de Gobierno del 5 de junio, enviando el dinero desde la AMAS hacia el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), según ha adelantado la Cadena SER. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, eludió la operación. No obstante, sí que se mencionó en el documento que se publicó unas horas más tarde con todas las medidas aprobadas, aunque no se detallaba el destino final de dichos fondos.

En el informe de fiscalización emitido ahora por la Cámara de Cuentas se detalla que esos 61 millones y medio de euros fueron destinados a "atender el gasto relativo a la liquidación de la actividad correspondiente a la libre elección del ejercicio 2021 del convenio singular para la prestación de asistencia sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz". Un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, que es más importante, tanto en volumen de negocio como en capacidad sanitaria, de los gestionados por Quirón, que también está presente en los centros hospitalarios de Collado Villalba, Móstoles y Valdemoro.

Con esta transferencia, el Gobierno de Ayuso buscaba "satisfacer la necesidad de crédito" que ya había manifestado el SERMAS. De esta forma, el Ejecutivo regional de Ayuso permitió disparar el pago de liquidaciones a las empresas concesionarias de hospitales públicos madrileños en un 221%, alcanzando los 909,9 millones de euros con dinero que salió de las arcas del AMAS y terminó llegando tanto a Quirón como a Ribera Salud.

Se trataba de fondos remanentes de tesorería del AMAS debido a que había tenido un exceso de liquidez en los ejercicios anteriores. De hecho, en 2024 ejecutó el 89% del presupuesto que tenía asignado, y apenas ejecutó 30 millones de los más de 77 que tenía disponibles para las residencias, lo que supone una inversión de apenas el 39% de lo que tenía presupuestado.

